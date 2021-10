Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 26. September feierten 15 Kinder ihre Erstkommunion in der Kirche St. Petrus in Deuchelried. Unter dem Leitwort „Vertrau mir, ich bin da“ haben sich die Kinder auf ihr Fest vorbereitet und durften im Gottesdienst zum ersten Mal Jesu Gegenwart im Zeichen des Brotes erhalten.