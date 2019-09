Versuchter Einbruch in Wohngebäude

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 15 und 18.30 Uhr versucht, die Zugangstür zu den Wohnungen eines Wohn- und Geschäftshauses in der Langen Gasse in der Altstadt von Wangen aufzuhebeln. Sie waren dabei laut polizeibericht von der Straße aus nicht zusehsen, weil der Bereich der Zugangstür hinter einer historischen Haustüre befindet.

Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840.