Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag offensichtlich versucht, in eine Apotheke in der Gegenbaurstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter mit einem Hebelwerkzeug die Glasschiebetüren zum Verkaufsraum der Apotheke. Hinweise zum Tatablauf und zu den Verursachern erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840.