Verstärkung der Hospizbewegung Allgäu

„Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug…“ Hilde Domin. Seit September 2021 haben sich 17 Frauen und Männer aus den Hospiz-Ortsgruppen Amtzell, Bad Wurzach, Isny, Kißlegg, Leutkirch und Wangen zusammengefunden, um sich auf die besondere Aufgabe der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen vorzubereiten. Fachkundige Dozentinnen und Dozenten wie Heike Ott (Leitung Clinic Home Interface), Marion Müller (Leitung Netzwerk Demenz), Trauerbegleiterin Karin Berhalter (katholisches Dekanat Allgäu-Oberschwaben), evangelischer Klinikseelsorger Michael Mitt, Doris Dörrer (Koordinatorin Hospizgruppe Kißlegg) vertieften das Wissen rund um die letzte Lebenszeit. Dabei gilt es, sich in einem ersten Schritt mit der eigenen Sterblichkeit auseinander zu setzen, um schließlich den Betroffenen und deren Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen und damit einen tragfähigen Raum zu ermöglichen. Dabei wird schnell deutlich, wie individuell ein jeder Mensch auf seinem Lebensweg ist.

Unsere Arbeit betrachten wir als einen Beitrag für eine Gesellschaft, die mit Empathie versucht eine bewusste Sorgekultur mit zu gestalten.

Ab Oktober 2022 soll ein nächster Kurs für die Hospizbewegung Allgäu in Wangen starten. Eine Informationsveranstaltung hierzu wird es am 21. Juni 2022, 17.30 Uhr im Weberzunfthaus in Wangen geben. Bei Interesse gerne melden unter 07522 / 7728870 oder info@calendula-hospizgruppe.de.