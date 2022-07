Vernissage zur Ausstellung „Kinder der Welt“ mit Fotograf Thomas Billhardt

Im Giebelsaal der Wangener Badstube wird am Donnerstag, 21. Juli, um 19 Uhr die Fotografie-Ausstellung des Fotografen Thomas Billhardt eröffnet. Sie entstand in Zusammenarbeit mit UNICEF und war vergangenes Jahr in Wangens italienischer Partnerstadt Prato zu sehen.

Thomas Billhardt ist in der DDR aufgewachsen und ermöglicht mit seinen Bildern einen besonderen Blick in die Welt. Besonders einprägend sind seine Bilder aus dem Vietnam-Krieg in den 1960er-Jahren, in denen die Folgen des Krieges schonungslos aufgedeckt werden und die Billhardt zu weltweiter Aufmerksamkeit verhalfen. Auf seinen Fotos spiegeln sich in den Gesichtern von Kinder die erlebten Schrecken wider – aber man erkenne in ihnen auch, dass es noch Hoffnung gibt, so der Veranstalter.

In den folgenden Jahrzehnten war Billhardt im Auftrag von UNICEF, DDR-Regierungsstellen und verschiedenen Agenturen und Verlagen unterwegs und dokumentierte hierbei welthistorische Brennpunkte. Unter anderem vermitteln seine Fotografien Eindrücke aus Kuba, Chile oder vom Fall der Berliner Mauer.

Zur Eröffnung der Ausstellung in Wangen reist Thomas Billhardt persönlich aus Berlin an. Die Veranstaltung ist öffentlich. Im Anschluss ist die Ausstellung im Giebelsaal der Badstube bis zum 6. August immer von Dienstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Während der Kulturnacht am Freitag, 5. August, wird die Öffnungszeit bis 23 Uhr verlängert. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es beim Amt für Kultur und Sport der Stadt Wangen, 07522 /74240.