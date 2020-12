Vermisster Senior aus Wangen wird im Wald wohlbehalten aufgefunden

Unterkühlt ist ein 71-jähriger Mann am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in einem Waldstück in einem Ortsteil von Wangen aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Rentner von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einem Spaziergang am Mittag nicht zurückgekehrt war. Helfer fanden den Mann im Wald neben einem Trampelpfad liegend. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Bei der Suche waren mehrere Polizeistreifen, ein Mantrailerhund des THW sowie freiwillige Helfer beteiligt. Ein Polizeihubschrauber konnte wegen schlechter Sicht nicht starten.