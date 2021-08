Vermeintlicher Uhrenhändler betrügt Rentner

Mehrere tausend Euro Schaden ist nach Angaben der Polzei einem 91-Jährigen entstanden, der einem vermeintlichen Uhrenhändler helfen wollte. Der Betrüger sprach den Senior bereits Mitte Juli an einer Bushaltestelle in Wangen aus dem Auto heraus an und täuschte eine Notlage vor. Er behauptete, von einer Uhrenmesse zu kommen und nicht mehr über genügend Barmittel zu verfügen, um zurück nach Italien reisen zu können. Der gutmütige Rentner händigte dem Täter 800 Euro aus, die er bei sich hatte, und etwa 1000 Euro, die er von einem Geldautomaten abhob. Als Pfand hinterließ der Betrüger ihm mehrere angeblich hochwertige Uhren, die aber offenbar nur von geringem Wert waren. Etwa eine Woche später stand der Täter abermals vor der Tür des 91-Jährigen und erschlich sich weitere 1000 Euro mit dem Versprechen, das Geld bis Ende Juli zurückzuzahlen, was ausblieb. Der Betrüger wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß beschrieben. Er trug kurze Haare und war gepflegt gekleidet. Er fuhr einen dunklen Wagen und sprach gebrochen Deutsch und Italienisch. Hinweise auf den Täter werden unter Telefon 07522 / 98 40 erbeten.