Lockdwon: Verlust im fünfstelligen Bereich bei Friseuren in der Region

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Sinsheim bestreitet der dringend verdächtige 14-Jährige die Tat.

Er habe seine Unschuld bei der Eröffnung des Haftbefehls beteuert, teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Freitag mit. Nach dem Obduktionsergebnis starb der 13-Jährige an "Verbluten nach innen". Hinter der Tat stehen Eifersuchtsstreitigkeiten um ein 12-jähriges Mädchen.

Messerattacke schon in der Vergangenheit Der 14-Jährige war am Mittwoch mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche ...