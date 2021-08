Verleihung des Ernst Hensler-Preises

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklassen (AV, VABKF) am Beruflichen Schulzentrum Wangen konnten nun ihre Zeugnisse entgegen nehmen. Das turbulente Jahr war für diese Schüler besonders schwierig, da der praktische Teil ihres Stundenplans natürlich nicht ins Home Office verlegt werden kann. Den theoretischen Teil dagegen meisterten die Schüler über die digitale Plattform Teams sehr gut. Und zum Glück konnten die Abschlussklassen dann vor den Prüfungen nochmal in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Andreas Wernet, Abteilungsleiter des Beruflichen Übergangs, blickte in seiner Rede auf das besondere Schuljahr zurück und lobte die Schüler, die es meist geschafft hätten, dran zu bleiben.

Die Schülerinnen und Schüler freuten sich alle sehr mit dem Preisträger des Ernst Hensler-Preises Robert Kunkel. Er hat sich durch sein soziales Engagement in der Klasse ausgezeichnet und zeigte in den letzten Jahren großes Durchhaltevermögen.

Ernst Hensler, der 2007 die Ernst Hensler-Stiftung gründete, freute sich mit den Schülern über Ihren Abschluss. „Wir wollen den Preis bewusst nicht an die Noten knüpfen, sondern ob es den Schülern gelungen ist, dran zu bleiben, an sich zu glauben und sich durchzubeißen“. Er gab den Schülern noch mit auf den Weg: „Lasst euch nur nicht einreden, dass ihr etwas nicht könnt! Findet euren Weg und macht was euch Freude bereitet.“