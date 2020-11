Verkehrsunfall in Wangen: Unbekannter beschädigt Pfosten und haut ab

Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Straße Im Urtel in Wangen entstanden. Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer laut Polizeibericht den Begrenzungspfosten an einer Hofeinfahrt und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07522 / 9840 entgegen.