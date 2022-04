Verkehrsunfall auf Wangener Klinikparkplatz

Am Ostersonntag wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Klinikums in Wangen beschädigt. Der graue Nissan NV 200 wurde laut Polizei in der in der Zeit zwischen 10.24 Uhr und 11.30 Uhr augenscheinlich am hinteren Kotflügel der Fahrerseite angefahren. Dabei entstand eine Delle mit weißen Lackspuren. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei Wangen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 07522 / 9840.