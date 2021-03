Verkehrsunfall: 91-Jähriger verletzt sich

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in der Wangener Klosterbergstraße ereignete, ist eine Person verletzt worden.

Ein 91-jähriger Suzuki-Fahrer war laut Polizei aus Richtung Lindauer Straße kommend unterwegs und wollte nach links in die Karlstraße einbiegen. Dabei übersah er den Audi eines auf der Klosterbergerstraße entgegenkommenden 19-Jährigen, der nach ersten Ermittlungen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Rentner klagte nach der Kollision über Schmerzen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Sachschaden am Suzuki, der abgeschleppt werden musste, auf etwa 12 000 Euro beläuft, beträgt dieser am Audi etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.