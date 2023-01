Vereinsgründung steht an: Wangens Krankenhaus erhält einen neuen Fürsprecher

Die Gründungsversammlung des gemeinnützigen „Fördervereins Westallgäu-Klinikum“ steht am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr im Heim des Portugiesischen Kulturvereins im Lindenhof, Morfstraße 18 an. Dort will sich die Interessengruppe eine formelle Struktur geben. Außerdem steht unter anderem die Wahl des Vorstandes an. Erste Interessenten dafür gibt es bereits, weitere sind willkommen. Die Vereinsgründer freuen sich auf zahlreiche Besucher, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben.