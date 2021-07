Vereine wollen „Sterne des Sports“ werden

Im März hat die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) einen Aufruf zur Aktion „Sterne des Sports“ gestartet. Insgesamt acht Sportvereine im Geschäftsgebiet der Bank haben sich beworben. Eine Jury hat nun die drei Gewinner bestimmt.

Entstanden ist die Idee „Sterne des Sports“ zur Auszeichnung des ehrenamtlichen Engagements von Sportvereinen durch eine Kooperation der Volksbanken und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Bis zum 30. Juni konnten sich die Sportvereine in der Region, welche unter dem Dach des DOSB organisiert sind, mit einem konkreten Projekt bei der VBAO bewerben. Eine Jury wertete nun die eingereichten Konzepte in einer ersten Ebene aus – diese besteht aus Werner Fehr (Kreisvorsitzender Sportkreis Lindau im BLSV), Eberhard Heurich (Vizepräsident im Sportkreis Ravensburg), Josef Hodrus (Vorstandssprecher der VBAO), Michael Panzram (Sportredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg) und Ursula Schumacher (Leiterin Radio 7 Drachenkinder in Ulm). Die eingegangenen Bewerbungen wurden nach folgenden Kategorien bewertet: gesellschaftliche Wirksamkeit, Reaktionen auf Herausforderungen, Übertragbarkeit, Kommunikation, Vernetzung und Innovation. Die drei Gewinner auf „Bronze“-Ebene stehen nun fest und werden bei der Preisverleihung am 1. September in Leutkirch im Allgäu bekannt gegeben.

Der erste Platz erhält neben der Auszeichnung eine Siegerprämie in Höhe von 1500 Euro, der zweite 1000 Euro und der dritte 500 Euro. Alle anderen erhalten eine Spende der VBAO über 250 Euro.