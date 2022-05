Vereine können sich an Landesgartenschau in Wangen beteiligen

Der Startschuss für die Beteiligung der Vereine und Organisationen am Programm der Landesgartenschau (LGS) 2024 ist gefallen. Bei einer Veranstaltung in der Stadthalle Wangen am Dienstagabend gab es jede Menge Informationen.

Zu seiner großen Freude konnte Paul Müller, ehrenamtlicher Stellvertreter von Oberbürgermeister Michael Lang, rund 300 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen aus Wangen und den Ortschaften in der Stadthalle willkommen heißen. Den Rahmen für die Vorstellung des Veranstaltungsthemas setzten zunächst die Geschäftsführerin der Landesgartenschau, Edith Heppeler, und Katharina Bernt, bei der Landesgartenschau verantwortlich für den Ablauf der vielen Baustellen.

Katharina Bernt erläuterte das Stadtentwicklungsprojekt und was im Gelände vom Stadtgarten bis in den ERBA-Park derzeit alles an Daueranlagen entsteht, die die Wangener auch nach 2024 frei zugänglich nutzen können. Sie bat dabei auch um Verständnis für die große Bautätigkeit derzeit und die damit verbundenen Erschwernisse, die auch die LGS-Mitarbeiter gut kennen, haben sie ihre Büros doch im Alten Feuerwehrhaus und damit direkt an Festplatz und Argeninsel, wo ständig Bagger rollen.

Edith Heppeler zeigte im Anschluss, was es für eine Stadt bedeutet, Gastgeberin einer Landesgartenschau zu sein. „Die Landesgartenschau ist ein Fest über ein halbes Jahr, zu dem alle Baustellen auf den Punkt gebracht werden“, sagte sie. Die Fachfrau in der Gartenschauorganisation hatte zuletzt die Ausstellung in Überlingen organisiert und ließ ihre Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben an den Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat. „So eine Landesgartenschau wirkt identitätsstiftend. Sie schaffen ein ganz neues Wir-Gefühl“, sagte sie. Es sei auch den Überlingern anzumerken gewesen, dass sie mit Stolz registrierten, dass ihre Stadt plötzlich für viel mehr Menschen als sonst im Sommer ein attraktiver Anziehungspunkt war.

„Wir wollen hier die Wangener Gartenschau machen und dabei Wangen, das Allgäu und die Region präsentieren“, sagte sie. Und dazu werde organisiert, was ein schönes Gartenfest ausmacht – schöne Treffpunkte, Blumenschmuck, Musik, Kunst, Sportflächen und vieles mehr. Auch die Technik, die gebraucht wird: „Sie müssen nur kommen und ihr Programm machen“, sagte sie. So führte Edith Heppeler durch das Gelände und zeigte die vielen Möglichkeiten, wo sich Vereine einbringen können. Ob es bei Lesungen auf der Treppe im Stadtpark ist, oder bei sportlichen Aktionen wie einem Wettbewerb im Sportpark zwischen Argeninsel und Gehrenberg. Zum Beispiel wäre es denkbar, dass Imker in den Gärten zeigen, wie sie Honig gewinnen – auch für Schulklassen. „Das ist einfach etwas ganz Anderes, wenn das so jemand erzählt und zeigt als ein Lehrer oder eine Lehrerin“, erzählte Edith Heppeler.

Auf der Argenwiese wird sich der Landkreis in einem Pavillon präsentieren und dabei jene Vereine und Organisationen um sich versammeln, die zum Landkreis gehören. In diesem „tollen Naturraum“ gibt es oberhalb des Flusses ein Band aus Gärten, das in einer Strandbar seinen Abschluss findet. Eine große Bühne steht am Festplatz in der ERBA zur Verfügung. Sie ist überdacht und schafft Raum für Großveranstaltungen und überregional attraktive Konzerte oder Ereignisse.

Dieser Rahmen ist auch als Angebot an die Vereine und Organisationen zu verstehen. Ihnen machte Edith Heppeler Mut: „Sie müssen nicht eigens für die Landesgartenschau ein Programm auflegen. Wenn Sie in Ihrer Ortschaft ein Sommerkonzert spielen, dann spielen Sie es doch noch einmal auf einer der Bühnen auf der Landesgartenschau.“. Als wichtigen Tipp gab sie allen, die sich vorstellen können, den ganzen Sommer über ab Ende April präsent zu sein: „Ein Programm funktioniert immer dann gut, wenn es für die ganze Familie etwas zu tun gibt.“ Große Gagen sind für die Teilnahme nicht zu erwarten, aber das besondere Gefühl, dabei gewesen zu sein und Ausstellerausweise oder Aktivenkarten für den Tag.