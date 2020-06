Verbranntes Tier: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Wangen

Bei der Grillhütte Atzenberg ist am Donnerstagnachmittag an einer der Feuerstellen auf einem Rost eine Holzkiste aufgefunden worden, in der ein verbranntes Tier, vermutlich eine Katze, lag. Aufgrund der Brandspuren befand sich der Brandherd laut Polizei in der Kiste. Da die Asche noch warm war, dürfte sich der Vorfall in den Morgenstunden oder am Vormittag abgespielt haben. Das Polizeirevier Wangen bittet um Hinweise unter Telefon 07522 / 9840.