Verbindungen zu russischem Oligarchen Deripaska: Soll Strabag weiter Aufträge erhalten dürfen?

Wer beim Vorbeigehen an Baustellen einen Blick auf die Schilder dort tätiger Unternehmen wirft, dem fällt auf, dass ein Name sehr häufig vorkommt: Strabag. Deutschlandweit, aber ebenso im Raum Allgäu/Bodensee/Oberschwaben und damit auch in Wangen.

Doch soll einer der größten Baukonzerne Europas mit Sitz in Wien überhaupt noch Aufträge bekommen? Einige Politiker in der Stadt und im Landkreis Ravensburg sind der Meinung: nein.

Die Asphaltmischanlage in Grenis bei Karsee wird betrieben von der Deutschen Asphalt GmbH, die wiederum zur Strabag AG gehört. (Foto: privat)

Gute Verbindungen zu Putin

Denn über Umwege hält der russische Oligarch Boris Deripaska ein gutes Viertel an der Strabag SE. Inzwischen steht Deripaska, dem gute Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt werden, auf westlichen Sanktionslisten. Aber wäre die Forderung überhaupt rechtens, Strabag bei öffentlichen Vergaben von Bauaufträgen auszuschließen?

Der Anlass der Debatte

Der Reihe nach: Wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine befasste sich der Wangener Gemeinderat zu späterer Stunde mit der Frage, welches Bauunternehmen das kleine Baugebiet Schwarzenbach-Nord in Neuravensburg erschließen soll. Das wirtschaftlichste Angebot hatte die gleichnamige Deutschland-Tochter von Strabag abgegeben, und deshalb empfahl die Stadtverwaltung den Zuschlag an das Unternehmen, das für die Erledigung von Aufträgen in der Region eine Dependance in Langenargen betreibt.

Diverse Räte lehnen Vergabe ab

Tilman Schauwecker und eine Reihe weiterer GOL-Stadträte waren damit nicht einverstanden. Am Ende stimmten sieben von ihnen ebenso dagegen wie auch Gerhard Lang (SPD). Mit Alwin Burth und Hermann Seifried enthielten sich zudem zwei SPD-Vertreter.

Zuvor hatte Schauwecker auf die Verbindungen zwischen der österreichischen Strabag-Mutter und dem Oligarchen Deripaska verwiesen. Über eine offenbar in einer Steueroase ansässigen Gesellschaft hält dieser seit 2009 etwas mehr als ein Viertel der Strabag-Anteile – und strich seither jährlich millionenschwere Dividende ein. Der Gemeinderat stand somit vor einer Gewissensfrage.

Der OB sieht die Lage anders

Auf die hatte OB Michael Lang damals eine ganz andere Antwort. Er sagte: Strabag sei ein legales und zuverlässiges Unternehmen, mit dem die Stadt oft und gut zusammenarbeite. Auch solle man der Vergabe zustimmen, weil die Strabag-Beschäftigten vor Ort „mit dem Krieg nichts zu tun haben“. Und überhaupt: Lehne der Gemeinderat den Verwaltungsvorschlag ab, handele die Stadt rechtswidrig.

Das sagte Wangens Rathauschef mit Blick auf die Kriterien für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge. Laut Landeswirtschaftsministerium stehen dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit im Mittelpunkt. Kein Unternehmen dürfe dabei „diskriminiert“ werden. Ferner stellt das Ministerium fest: „Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben.“

Gelten auch moralische Kriterien?

Von ethischen und moralischen Kriterien ist in den Paragrafen also keine Rede. Oder doch? Zumindest teilweise. Denn das Ministerium erklärt zum einen zwar, dass sich das wirtschaftlichste Angebot nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bestimme. Zum anderen könnten dabei aber „auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden“.

An diesem Punkt hakt Rudolf Bindig ein. Der SPD-Fraktionschef im Ravensburger Kreistag verweist auf das Tariftreuegesetz. Danach seien öffentliche Aufträge nicht nur an den wirtschaftlichsten oder günstigsten Bieter zu vergeben; er muss zugleich Löhne nach Tarif bezahlen. Für Bindig ist daher klar: „Damit wird eine soziale (moralische) Komponente bei der Vergabe berücksichtigt.“

Bindig stellt klare Forderung

Und er schlussfolgert:

Wenn dies schon bei tariftreuen Löhnen als Bedingung der Fall sein kann, müsste das doch eigentlich noch eher in Fällen der Fall sein können, wo es um die Frage von Unterstützung und Beteiligung an Kriegsverbrechen und Bruch des Völkerrechts (Angriffskrieg) geht.

Im Klartext: Der frühere Bundestagsabgeordnete fordert von der öffentlichen Hand, Strabag aktuell keine Aufträge mehr zu erteilen.

Zwar räumt Bindig ein, für einen solchen Schritt fehle die konkrete gesetzliche Grundlage, sagt aber auch: „Man hat sich eine solche Situation bisher ja auch nicht vorstellen können. Wer wollte es der Stadt Wangen ankreiden, wenn sie in einer solchen Situation neben den reinen Wirtschaftsfaktoren auch moralische Grundsätze und Werte berücksichtigt?“

Verbindungen auch zur Kiesgrube

Den SPD-Politiker treibt das Thema Strabag übrigens nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskriegs um. Schon vor mehr als einem Jahr hatte er sich in einem Kreis-Ausschuss dazu geäußert – und zwar im Zusammenhang mit der Kiesgrube Grenis bei Karsee. Die gehöre einerseits der Kiesgesellschaft Karsee und damit zum Firmenverbund von Meichle und Mohr, andererseits aber auch der Deutschen Asphalt GmbH. Letztere sei wiederum 100-prozentige Tochter der Strabag AG Köln und diese wiederum gehöre vollständig zur Strabag SE in Wien.

Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ vor einigen Jahren bestätigen diese Eigentumsverhältnisse. Damals ging es in der Berichterstattung um die Verfeuerung von per Lastwagen aus anderen Teilen Deutschlands herangeschafftem Braunkohlestaub in der von der Deutschen Asphalt GmbH betriebenen Asphaltmischanlage in Grenis.

„Wer ist Nutznießer dieses Profits?“

Die ist zwar ans Erdgasnetz angeschlossen. Die Leitung liegt aber seit Längerem brach, da Braunkohlestaub günstiger ist als Gas – und es dies auch schon war, ehe die Gaspreise in die Höhe schnellten. Vor diesem Hintergrund stellt Rudolf Bindig fest: „Es geht also vor allem um höheren Profit aus der Anlage. Wer ist Nutznießer dieses Profits?“

Völlig klar ist, wen er mit diesen Worten meint: Strabag und damit Oleg Deripaska. Nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine stand der lange Zeit nicht auf den westlichen Sanktionslisten, seit einigen Wochen aber schon. Nach Angaben der österreichischen Zeitung „Kurier“ profitiert er deshalb so lange nicht mehr von den Strabag-Profiten wie der Krieg herrscht, erhalte sie anschließend aber nachgezahlt.

Wie Strabag reagiert hat

Der „Kurier“ berichtet noch Dinge über Strabag. Erstens: Vorstandschef Thomas Birtel habe sich bei der Vorlage der Jahresbilanz von dem russischen Aktionär beziehungsweise dessen Gesellschaft distanziert und wolle rechtliche Schritte unternehmen, um „jedwede Einflussnahme zu verhindern“. Zweitens: Das Ergebnis des Strabag-Konzerns mit insgesamt 74 000 Beschäftigten ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen, gegenüber 2020 um 48 Prozent auf 585,7 Millionen Euro.

Was die GOL jetzt tut

Die Frage, ob Strabag bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen weiter zum Zuge kommen sollte, gleich also quasi einer Zwickmühle zwischen guten Erfahrungen mit dem Unternehmen vor Ort, gesetzlichen Vorgaben und moralischen Aspekten. Doch wie geht die Wangener GOL mit der Strabag-Frage weiter um? Tilman Schauwecker, auch Vorsitzender der Grünen im Kreistag, kündigt an: „Wir werden damit weiter nerven.“