Veranstaltungen weisen Weg zu Hilfsangeboten

Die Seniorenbegleitung „Herz und Gemüt“ veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Wangen (VHS) und der Stadtbücherei im Kornhaus verschiedene Veranstaltungen rund um den Welt-Alzheimer-Tag am Montag, 21. September. Dieser Tag ist deutschlandweit eingebettet in die „Woche der Demenz“ vom 21. bis 27. September. Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Wir müssen reden!“ Das teilt die Stadt Wangen mit.

Während dieser ganzen Woche präsentiert die Stadtbücherei in einer Ausstellung Bücher zum Thema Demenz. Die Bücher können nach Ende der Ausstellung ausgeliehen werden. In der Bücherei gibt es während der Woche zusätzlich ein breites Angebot an Informationsschriften, die mitgenommen werden können.

60-minütige Online-Vorträge

Da es laut Stadt wegen der Pandemie lange Zeit schwierig war, Präsenz-Vorträge zu planen, wichen die Organisatoren auf 60-minütige Online-Vorträge aus. So wollten die Möglichkeit eröffnen, dass sich Zuhörer nach einem Vortrag austauschen können. So geht es am Montag, 21. September, von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Häge-Schmiede um die Fragstellung „Gedächtnisprobleme – wann sollte ich zur Arzt gehen?“. Unter anderem nimmt der Vortrag Stellung zu Fragen wie „Was unterscheidet Alzheimer von altersbedingten Veränderungen?“ oder „Weshalb ist eine frühe Diagnose sehr wichtig?“

Unter dem Titel „Alzheimer vorbeugen – Schutz durch gesunden Lebensstil“ informiert am Mittwoch, 23. September, um 20 Uhr ein Online-Vortrag in der Stadtbücherei. Eine genaue Beschreibung der Vorträge ist auf der Internetseite der VHS zu finden.

Infos über Hilfen für Betroffene

Im Anschluss an die Vorträge informiert Silke Späth-Esch von „Herz und Gemüt“ über Hilfen, die Betroffenen zur Verfügung stehen. „Da gibt es einmal das Portal der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft im Internet, wo es sehr viele Informationen für Betroffene und Angehörige gibt. In Wangen selber unterstützen eine Reihe von Organisationen beim Thema Demenz“, sagt Späth-Esch. Vorgestellt werde der Bereich ambulanter Pflegedienste, der Tagespflege in St. Vincenz, der ehrenamtlichen Unterstützer von Nachbarschaftshilfe und Herz und Gemüt sowie die Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzpatienten. Diese Gruppe gibt es seit Mai 2019.

„Sie trifft sich weiter, kann aber derzeit leider nicht geöffnet werden. Was viele Wangener auch nicht wissen ist, dass es im Jobcenter an der Ravensburger Straße den Pflegestützpunkt vom Landkreis Ravensburg gibt, die Unterstützung bietet und Angehörigen unter anderem im Zusammenhang mit Hilfsdiensten berät.“

„Pflegedienste arbeiten am Limit“

Zunächst zögerte Silke Späth-Esch, im Corona-Jahr zur „Woche der Demenz“ überhaupt etwas anzubieten. Doch gerade Betroffene hätten es oft schwer, die Einschränkungen im Umgang mit Corona zu verstehen, und die Pflegedienste würden am Limit arbeiten. Auch für die ehrenamtlichen Hilfsdienste in der Stadt seien die Unterstützungsmöglichkeiten eingeschränkt gewesen und Besuche in den Häusern und im Pflegeheim über lange Zeit ausgefallen. „Letztlich hat den Ausschlag für die Veranstaltungen gegeben, dass das Thema nicht in Vergessenheit geraten darf und im Rahmen von so einer Woche viele Informationen fließen können“, sagt Späth-Esch. So habe sie bei Lorenz Macher, Leiter der Volkshochschule Wangen (VHS), und Susanne Singer, Leiterin der Stadtbücherei im Kornhaus, offene Türen eingerannt, als sie diese als Mitveranstalter anfragte.

Ein Anliegen, das wegen der Pandemie bisher noch nicht umgesetzt werden konnte, ist die Gründung eines Netzwerks Demenz. „Wir haben ein Konzept für so ein Netzwerk in der Schublade und wollen alle Gruppen und Organisationen beteiligen, die in diesem Bereich in Wangen tätig sind“, sagt Späth-Esch. Sie freue sich bereits jetzt über Rückmeldungen von solchen Gruppen.