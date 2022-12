Veranstaltung mit Udo Zepezauer und Mirjam Woggon abgesagt

Die Kleinkunst-Veranstaltung mit Udo Zepezauer und Mirjam Woggon am Montag, 26. Dezember, muss wegen Erkrankung der Künstlerin abgesagt werden. Bereits gekaufte Karten werden zurück bezahlt, teilt die Stadt Wangen in einem Schreiben mit.

Die Veranstaltung mit Uli Boettcher am Mittwoch, 28. Dezember, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede ist bereits ausverkauft. Eventuell gibt es an der Abendkasse noch Karten, sollten reservierte Karten nicht abgeholt werden. Für die Veranstaltung am Donnerstag, 29. Dezember, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede mit Uli Boettcher und Brian Lausund, Kabarett „Echt jetzt“, gibt es nur noch wenige Karten.