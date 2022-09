VdK Ortsverband Wangen hat gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. August führte der VdK-Ortsverband Wangen seine diesjährige Mitgliederversammlung mit Wahlen durch. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen Hartinger und einer Totenehrung berichtete der Kassierer Karl Brilisauer über die Ein- und Ausgaben des Jahres 2021. Die korrekte Kassenführung wurde durch die Revisoren Rolf Köllreutter und Roland Frisch bestätigt. Die anschließende Entlastung von Vorstand und Kassenführer war einstimmig..

Im Anschluss erfolgte die Wahl des neuen Vorstandes des VdK-Ortsverbandes. Gewählt wurden einstimmig: Hans-Jürgen Hartinger, Vorsitzender; Silvia Köllreutter, stv. Vorsitzende; Karl Brilisauer, Kassierer; Detlef Welzel, Schriftführer; Sandra Lehmann, Frauenvertreterin; Margarete Proksch, Thomas Seidel, Alfons Elbs und Rosa Brilisauer, alle Beisitzer; Roland Frisch und Rolf Köllreutter als Revisoren.

Die Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Hannelore Sieling informierte über aktuelle soziale Themen. Neu ist das „Ehrenamts-Management“, das sich zur Aufgabe gemacht hat, VdK-Mitglieder, die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit signalisiert haben, zu aktivieren. Ebenfalls neu ist die Kampagne „Pflege geht jeden an!“. Hier will der VdK auf die Situation von pflegenden Angehörigen in Deutschland aufmerksam machen.

Informationen zu den verbleibenden Veranstaltungen in 2022 des Ortsverbandes gab der Vorsitzende Hans-Jürgen Hartinger im Anschluss. Am 19. November 2022 ist die diesjährige „Jahresabschlussfeier“. Der Stammtisch findet weiterhin jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt. Der Treffpunkt wird ab sofort neu organisiert. Durch eine WhatsApp-Gruppe „VdK Stammtisch“ wird der jeweilige Ort und die Teilnahme organisiert. Zusätzlich werden die Angaben auf der Internetseite des Ortsverbandes und im VdK-Schaukasten, neben der Wangen-Info in der Bindstraße, angezeigt.

Abschließend bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Hans-Jürgen Hartinger für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Er wies darauf hin, dass die gute Funktion des Ortsverbandes nur durch die aktive Mitarbeit aller Vorstandsmitglieder funktioniert. Ein Danke für die Tätigkeiten Aktualisierung des VdK-Infokastens in der Bindstrasse, der Pflege der Internetseite, Organisierung und Durchführung von Festen, der Pressearbeit und vielen weiteren Kleinigkeiten sei ihm an dieser Stelle wichtig.