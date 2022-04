In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hielte sich laut Polizeibericht offenbar eine Gruppe zechender Jugendlicher an der Realschule im Danneckerweg in Wangen auf. Dort vermüllten sie das Gelände, zerschlugen Bierflaschen und warfen eine Baustellenabsperrung um. Außerdem beschädigen sie einen Türgriff durch Feuer, so die Polizei.