Vandalen zertrümmern mehrere Scheiben

Im Spinnereigarten und an der Isnyer Straße sind am Stadtrand von Wangen über das Wochenende mehrere Scheiben zertrümmert worden.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag warfen Unbekannte laut Polizei drei Scheiben einer Firma im Spinnereigarten ein. Danach verschmierten sie eine Wand mit Strichmännchen und Beschriftung. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Nacht zum Montag stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens fest, dass am Verwaltungsgebäude einer ehemaligen Firma an der Isnyer Straße die Verglasung der Eingangstüre gesplittert ist. Die unbekannten Täter waren auch im Gebäude und versprühten dort den Inhalt von zwei Feuerlöschern. An einer der Fabrikhallen zertrümmerten sie die Glasfüllung einer Metalltür und schlüpften durch die Öffnung hinein. Drittes Ziel der Einbrecher war ein kleineres Gebäude, in das sie gewaltsam eindrangen. Gestohlen wurde nichts. Auch hier wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.