Vandalen wüten an Wangens Argenufer

Vandalen haben am Pfingstwochenende am Wangener Argenufer gewütet. Nach Einschätzung der Polizei feierten die Täter in der Verlängerung des Danneckerwegs offenbar eine Party. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zu der Party am Fluss brachten die Unbekannten Stühle mit und verbrannten diese anschließend teilweise. Außerdem hinterließen sie Müll.

Ein aufmerksamer Bürger, der die Schäden entdeckte und bei der Polizei anzeigte berichtete der „Schwäbischen Zeitung“, dass es sich um etwa zehn Stühle gehandelt habe, die möglicherweise aus dem nahen Ebnet-Schulzentrum stammen könnten. Seinen Angaben zufolge fand er an der Argen auch Reste von Hochleistungsbatterien vor.