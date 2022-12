Vandale wütet in Bildungsstätte

Seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat ein Unbekannter über die Weihnachtsfeiertage in einer Bildungsstätte Am Maierhof. Der Vandale riss laut Polizei in einem Wohngebäude eine Pflanze aus dem Topf und zerstörte das Gewächs. Weiter warf er in einem Speisesaal über hundert Gläser umher, sodass diese zerbarsten. Außerdem verteilte er im gesamten Erdgeschoss Kaffee und zerstörte im Anschluss die Maschine. Der Schaden, den der Täter insgesamt anrichtete, dürfte sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen.