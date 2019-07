Valentin Roth erreicht an Waldorfschule Wangen die Traumnote 1,0

Alle 20 Schüler der 13. Klasse der Freien Waldorfschule Wangen haben in diesem Schuljahr ihre Allgemeine Hochschulreife erworben. Dies haben sie auf ihrem Abiball in fröhlicher und ausgelassener Stimmung und im Festsaal der Schule gefeiert, teilt die Schule mit. Das Abitur in der Tasche haben Sophia Bodenmüller, Lilith Brunke, Elea Egger, Käthe Hartmann, Matthias Helf, Loana Jaramillo, Moritz Jejkal, Joschua Klein, Noah Majerand, Andreas Martin, Elisa Merk, Amelie Preuss, Lea Reinalter, Valentin Roth, Johanna Schmid, Tim Sieber, Fabian Swart, Charlotte Tscholl, Pauline Tscholl und Irmela Widmer. Der Gesamtdurchschnitt lag heuer wieder bei 2,5. Über herausragende Schnitte freuten sich Valentin Roth mit dem Notenschnitt 1,0, Irmela Widmer mit 1,2 und Fabian Swart mit 1,4.