Unverpackt-Laden öffnet: Was die Wangener im „Tante Lose“ erwartet

Unverpackt-Laden: Wo, wann warum?

In Deutschland gibt es mittlerweile über hundert Unverpackt-Läden. Die nächsten von Wangen aus stehen in Ravensburg und Leutkirch, in diesen Tagen haben zwei weitere in Lindau und Immenstadt eröffnet. Der Wangener Unverpackt-Laden in der Paradiesstraße 9 eröffnet dann am Ostersamstag, 20. April. Die Idee für einen Unverpackt-Laden in Wangen gibt es schon seit längerem. Initiator Berthold Bungard wollte das Projekt ursprünglich in Form einer Genossenschaft verwirklichen und suchte dafür Mitstreiter. Doch je länger die Überlegungen in der Gruppe reiften, desto mehr kam man weg von dem Genossenschaftsgedanken und hin zu einer Betreibergesellschaft. Hinter der „tante.lose GbR“ stecken sechs Gesellschafter, vier davon werden den Laden betreiben.

Ihr Motto beim Sortiment: Alles, was man schöpfen oder abfüllen kann. Das Prinzip dahinter: Müll vermeiden als Beitrag zum ökologischen Handeln. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.