Unterstützung der Hilfsorganisation H.O.P.E.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ostersonntag, den 17. April fand in der Festhalle Neuravensburg das traditionelle Osterkonzert der Musikkapelle Roggenzell statt. Trotz der großen Freude, nach der pandemiebedingten, zweijährigen Zwangspause wieder ein Konzert veranstalten zu können, stand die Veranstaltung im Schatten des ausgebrochenen Ukrainekrieges. In der Einladung zum Osterkonzert wurde bereits angekündigt, dass die Hälfte der Eintrittsgelder an eine Ukraine-Hilfsaktion gespendet werden soll.

Im Anschluss an das Konzert entschied sich die Musikkapelle Roggenzell, an die ehrenamtliche Kinderhilfsorganisation H.O.P.E. mit Sitz in Wangen i.A. zu spenden, die Eltern von schwerstkranken Kindern in der Ukraine medizinisch unterstützt. Auch Einrichtungen wie Waisenhäuser, Kinderkliniken oder Kindergärten werden von der Organisation mit Sachgütern beliefert.

H.O.P.E. konnte seit seiner Gründung im Jahr 2015 sieben Kinderkrankenhäuser in der Ukraine ausstatten, von denen mittlerweile zwei komplett vom Krieg zerstört sind. Seit Kriegsbeginn hat die Organisation 66 Lastwagen, beladen mit Hilfsgütern, in die Ukraine geschickt. Dort werden Flüchtlinge im Land direkt mit Hygieneartikeln und Essen versorgt.

Dieses Engagement und die wertvolle Arbeit, die aktuell nötiger denn je ist, möchten die Mitglieder der Musikkapelle Roggenzell unterstützen. Am Dienstag, 31. Mai konnten die Vorstände der Musikkappelle Roggenzell einen Scheck über 1000 Euro an Wolfgang Ponto von H.O.P.E. überreichen, der diesen freudig übernahm und sich für die Unterstützung bedankte.