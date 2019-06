Untersteller im Niedermoor

Einen nach eigenen Worten „spannenden Besuch“ hatte Umweltminister Franz Untersteller vor sich, als er unlängst das Naturschutzgebiet Rotasweiher-Degermoos ansteuerte. Er machte sich ein Bild von der Wirkung, die das Sonderprogramm des Landes zur Stärkung der biologischen Vielfalt auf den Erhalt der Artenvielfalt hat.

Um die Artenvielfalt historisch gewachsener Kulturlandschaften zu fördern, ergreift das Regierungspräsidium (RP) Tübingen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten mit Niedermoorflächen. Die natürlichen Lebensräume vieler gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, wie des vom Aussterben bedrohten Schmetterlings „Goldener Scheckenfalter“ oder seltener Pflanzenarten wie des „Glanzstendels“, würden demnach durch das Programm deutlich aufgewertet. Dies zeigte sich auch bei der jüngsten Exkursion ins Moor.

Quer durch feuchte Wiesen ging es, um das zu sehen, was der Minister dem Niedermoor zuvor bescheinigt hatte: Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, das außerdem Teil des FFH-Gebiets „Obere Argen und Seitentäler“ und von extensiver landwirtschaftlicher Nutzung, vor allem Streumahd, geprägt ist. Es dient bedrohten Arten der Flora und Fauna als Heimat, und es ist Teil des Artenschutzprogramms des Landes zum Erhalt besonders stark gefährdeter Arten der Roten Liste.

Das Land engagiere sich laut dem Minister in diesem Bereich schon länger – bald, so die Hoffnung, mit 90 Millionen Euro. Dass das Geld gut angelegt wäre, begründet Untersteller unter anderem mit der inzwischen öffentlich geführten Diskussion um den „dramatischen Verlust von Arten“.

Jedoch sei es gerade in diesem Zusammenhang wichtig, auch auf Erfolge hinzuweisen: Sie stellten sich immer dann ein, wenn Naturschutz, Forst und Landwirtschaft, aber auch die Verwaltungen gut zusammenarbeiten. Wichtig sei es auch, wenn diese sich auf Erfahrungen der vielen im Naturschutz ehrenamtlich tätigen Menschen stützen könnten. Eins der Programme, die auf diesem Gebiet erfolgreich wirkten, sei das Sonderprogramm zur Stärkung der Biodiversität, das gemeinsam von Umwelt-, Landwirtschafts- und Verkehrsministerium getragen und durch ein Gremium von Fachleuten überprüft werde. Zunächst war dieses Programm nur für zwei Jahre gedacht, nun soll es aber nach dem Willen des Ministers verlängert werden.

Regierungspräsident Klaus Tappeser zeigte sich dankbar, dass in den Schwerpunktregionen, wo großer Flächenhunger bestehe, mittels solcher Programme wenigstens ein bisschen Ausgleich möglich sei. Die besondere Bedeutung des ausgewählten Moors hob auch Landrat Harald Sievers hervor. „Rechtlich hoch geschützt“ sei das Gelände und seit 2013 auch von einem Landschaftsschutzgebiet umgeben, sagte er.

Wer keine Gummistiefel trug, holte sich bei der Exkursion durchs Niedermoor nasse Füße. Das Moor wurde bis zum Ende der Säkularisation im 18. Jahrhundert als Weiher zur Fischzucht genutzt, darauf folgte die Anlage von Streuwiesen. Sie werden nur einmal im Jahr von Landwirt Stefan Hofer aus Engetsweiler gemäht, sind Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten und stehen teilweise unter Wasser. 60 Pflanzenarten, die hier gedeihen, stehen auf der Roten Liste. Und es zeigte sich: Der Artenreichtum ist so groß und vielfältig, dass manche Pflanzen in Konkurrenz zueinander stehen. Wo die eine einen nassen Untergrund braucht, bevorzugt eine andere eher trockenen Boden. Das heißt auch: die Fachleute müssen sich bemühen, den verschiedenen Ansprüchen der einzelnen Arten gerecht zu werden, um möglichst vielen Pflanzen- und Tierarten geeignete Lebensbedingungen zu bieten.

Sehr selten sei es, dass in einem vergleichsweise warmen Gebiet wie dem Rotasweiher-Degermoos Kreuzottern vorkommen. Zu finden sind aber auch Laubfrösche und „Kleine Wasserfrösche“. Sie waren dann auch an den Torfstichgewässern laut vernehmlich zu hören. Für die Laien kurz eingefangen wurde vom Artenschutzexperten nicht nur eine Libelle der Art „Große Moosjungfer“, sondern auch ein Goldener Scheckenfalter.

Wie sehr sich die Landwirtschaft in dem Gebiet verändert hat, erzählte Stefan Hofer. Als seine Familie 1977 den Hof in Engetsweiler übernahm, bewirtschafteten zehn Familien das Gebiet. „Da packte beim Mähen jeder an, der einen Rechen in die Hand nehmen konnte“, sagte er. „Heute bin ich allein und bearbeite das Gebiet mit einem eigens dafür angeschafften leichten Schlepper.“