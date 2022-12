Regel-Klops: Bodo-Gebiet ab Samstag unterteilt in Maskenfrage

Ab Samstag, 10. Dezember, entfällt im Öffentlichen Nahverkehr in Bayern die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Das hat die bayerische Staatsregierung am Dienstag beschlossen. In Baden-Württemberg besteht die Pflicht weiterhin.

Wie der Bodo-Verkehrsverbund weiter mitteilt, gelten in den Bussen und Bahnen seines Gebiets also ab Samstag unterschiedliche Regeln: Wer in Baden-Württemberg unterwegs ist, muss weiterhin eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen, also mindestens eine sogenannte OP-Maske.

Auf bayerischem Gebiet hingegen besteht keinerlei Maskenpflicht mehr. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird aber auch hier weiterhin empfohlen. Der bayerische Teil des Bodo-Verbundgebiets entspricht dem Landkreis Lindau.