Unterhaltung, Tradition und Vielfalt für die ganze Familie

Die Stadt Wangen präsentiert in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinde Wangen für die kommende Spielzeit erneut ein vielfältiges und hochkarätiges Theater- und Konzertprogramm. Insgesamt gibt es sechs Altstadtkonzerte, fünf Theaterproduktionen sowie das traditionelle Weihnachtstheater im Festsaal der Waldorfschule, kündigt die Stadt in einem Schreiben an.

Die Altstadtkonzertsaison startet am Dienstag, 27. September, mit einem Liederabend mit dem Bariton Peter Schöne, begleitet von Trung Sam am Flügel. Dieses Konzert eröffnet zugleich den zweiten Wangener Liedersommer, bestehend aus einem anschließenden Meisterkurs in Gesang und Liedgestaltung mit der Sopranistin Prof. Ruth Ziesak sowie zwei weiteren Konzertveranstaltungen. Peter Schöne und Prof. Ruth Ziesak springen kurzfristig für die leider erkrankte Sopranistin Sabine Ritterbusch ein.

Ein besonderes Highlight der Konzertreihe ist sicherlich das Piano-Rezital von Martin Helmchen Ende Oktober: Er wird alle sechs Bach-Partiten an einem Abend spielen, heißt es in der Vorschau weiter. Am ersten Adventssonntag ist der aus Wangen stammende Kontrabassist Simon Hartmann zu Gast bei den Altstadtkonzerten. Er konzertiert gemeinsam mit Mizuka Kano-Hartmann am Klavier. Nachmittags spielt das Duo zusätzlich ein Kinderkonzert. Das erste Konzert im neuen Jahr findet am Samstag, 4. Februar, statt. Die beiden jungen Musiker Raphael Brunner am Akkordeon und Juan Carlos Díaz an der Flöte begeistern als Duo Kollektiv mit einer Mischung aus Weltmusik, Jazz und Klassik. Nach drei pandemiebedingt ausgefallenen Konzerten präsentieren die Trompeterin Selina Ott und der Pianist En-Chia Lin nächstes Jahr ein neues Programm. Die Saison endet mit einem Konzert, das bereits im März 2020 hätte stattfinden sollen: Das Ungarische Kammerorchester macht zusammen mit der großartigen Pianistin Sa Chen auf seiner Konzerttournee am Samstag, 25. März, Halt in Wangen.

Nach dem Saisoneröffnungsabend am Donnerstag, 6. Oktober, im Jazz Point Wangen beginnt die Spielzeit mit der bekannten Commedia dell‘arte „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Coldoni, inszeniert von der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Im November ist die eigens für die Burghofbühne Dinslaken geschriebene Inszenierung „Grimm – kein Märchen!“ zu sehen, die für einmal nicht die bekannten Märchenfiguren ins Zentrum stellt, sondern die beiden Brüder und ihr literarisches, gesellschaftliches und politisches Schaffen. Dazu passt das Weihnachtstheater Grimms „Aschenputtel“ des Landestheaters Schwaben aus Memmingen am 2. Adventssamstag. Mit „Orlando“ (Landestheater Tübingen) und „Don Quijote“ (Burghofbühne Dinslaken) stehen im neuen Jahr zwei große literarische Klassiker auf dem Programm. Zu Ende geht die Spielzeit im April mit Ferdinand von Schirachs vielfach inszeniertem und verfilmtem Theaterstück „Terror“ (Landestheater Schwaben Memmingen). Es macht die gerade aktuell wieder so bedeutsamen Fragen nach „richtigem“ Handeln, Verantwortung und Schuld zum Gegenstand einer fesselnden Gerichtsverhandlung.