Unter Drogen Auto gefahren

Die Polizei ermittelt gegen einen 35 Jahre alten Mann, der unter Verdacht steht unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Laut Pressmitteilung kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen.

Wegen augenscheinlicher Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss führten die Beamten einen Vortest durch, der den Konsum von Amphetamin anzeigte. Der 35-Jährige musste seinen Wagen somit stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige sowie ein Bußgeld und Punkte im Verkehrsregister zu.