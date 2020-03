Unsterbliche Kompositionen zu hören

Es war – trotz Corona – ein gut besuchtes Gastkonzert von Andreas Bischof und Lars Ritter am Freitagabend im Weberzunfthaus. Viele Menschen waren gekommen, um die alten weltberühmten Songs und Kompositionen von George Gershwin zu hören, und um in die geheimnisvolle Welt von „Porgy and Bess“, „Rhapsody in Blue“ und des „Real American Folksongs“ einzutauchen.

Thomas Bischof, der als Moderator durch das Abendprogramm führte, konnte den Zuhörern viele wissenswerte Hintergrundinformationen zum Leben und zur Musik von Gershwin vermitteln. Manches regte zum Schmunzeln, vieles zum Nachdenken an – besonders die sozialkritischen Songs von Gershwin.

George Gershwin (geboren am 26. September 1898 in Brooklyn, New York City; gestorben am 11. Juli 1937 in Hollywood, Los Angeles) war ein US-amerikanischer Komponist, Pianist und Dirigent. Seine Kompositionen umfassen sowohl klassische als auch populäre Musik. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Orchesterkompositionen „Rhapsody in Blue“ und „Ein Amerikaner in Paris“ sowie die Oper „Porgy and Bess“.

Musikalisch eröffnet wurde das Abendkonzert mit dem Filmsong „Nice Work If You Can Get It“ aus dem Jahr 1937. Im ersten Vers des Songs heißt es, dass die einzige Arbeit, die Spaß mache, die wäre, für die Mann und Frau geschaffen worden seien. Rhythmisch und unterhaltsam wurde es mit einem Song aus Gershwins erstem Broadway Musical „Ladies First“. Mit seinen Ragtime-Kompositionen machte Gershwin viele Broadway-Komponisten auf sich aufmerksam. Der Beginn seiner Karriere.

„Tanz mit mir“ (Originaltitel: Shall We Dance) vom Songschreiberduo George und Ira Gershwin kam an diesem Abend genauso zur Aufführung wie das Musicalstück „Walking the dog“, das musikalisch von der Annäherung zweier Hunde auf einem Luxusdampfer erzählt.

Die US-amerikanische Filmkomödie „Ein Fräulein in Nöten“ („A Damsel in Distress“,1937) erzählt von den dramatisch-komischen Liebesbeziehungen der Lady Alyce Marshmorton, eine „Klatsch-und Tratschgeschichte“, die auf der Bühne tänzerisch leicht rüberkommt. Die berühmte Folk-Oper „Porgy and Bess“ (1935) schildert das Leben von Afroamerikanern in der Schwarzensiedlung Catfish Row in Charleston um 1870. Es ist Gershwins erfolgreichste Komposition, die den Dialekt der afroamerikanischen Bevölkerung aufgreift – besonders ausdrucksstark in dem Hit wie „I Got Plenty o ’Nothin’“ oder der Arie „Summertime“. In „Slap the bass“ and „I`ve got rhythm“ kommt nochmals der ganze musikalische Reiz der Gershwin-Kompositionen zum Ausdruck.

Viele seiner Songs sind entstanden auf dem Hintergrund von Weltwirtschaftskrise, Nord-Süd-Gefälle und dem Konflikt zwischen Schwarzen und Weißen sowie Liebes-Beziehungs-Dramen. All dem begegnete Gershwin mit einer musikalisch beeindruckenden Lockerheit, die in dem Song „Our Love is here to stay“ gipfelte. Es war die letzte musikalische Komposition, die George Gershwin vor seinem Tod am 11. Juli 1937 fertigstellte. Im Alter von 39 Jahren verstarb er an einem Gehirntumor. Seine Kompositionen sind jedoch unsterblich geworden. Dies demonstrierten der Wangener Sänger Andreas Bischof (aus Deuchelried), der Pianist Lars Ritter und Moderator Thomas Bischof an diesem Abend auf beeindruckende Weise.