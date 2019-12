Ungewöhnliche Werke erklingen

Bei der Silvesterkonzertreihe des Städteorchesters Württembergisches Allgäu erklingen diesmal ungewöhnliche Werke. Neben dem Festmarsch von Antonin Dvorak wird ebenso eine Suite aus den Filmmusiken zu Harry Potter oder die Schlittenfahrt von Frederik Delius zu hören sein. Die beiden Solisten des Abends sind Simon Hartmann (Kontrabass) und Heiner Miller (Bass).

Im ersten Teil des Konzertes erklingt das sehr selten aufgeführte, aber laut Städteorchester wunderschöne Kontrabasskonzert von Nino Rota. Der Wangener Simon Hartmann hat sich dieses Werk ausgesucht, um zu zeigen, dass Rota nicht nur als Filmmusik einer der ganz großen war, sondern auch klassische Werke komponieren konnte.

Im zweiten Teil des Abends treten dann die Solisten gemeinsam in der Mozart Arie „per questa bella mano” auf. Auch Mozart hat hier nicht gespart mit virtuosen Anforderungen an den Kontrabassisten, der im Duett mit dem Gesangssolisten um die Gunst der Liebe spielt. Ein ganz besonderer Abschluss des Abends ist „Night in the Tropics” von Louis Moreau Gottschalk. Dies war ein amerikanischer Komponist des 19. Jahrhunderts. Er schrieb dieses Werk in der Karibik, wie man an dem reichhaltigen Schlagwerk und den Sambarhythmen gut erkennen kann. Geleitet wird das Städteorchester von Marcus Hartmann, der das Orchester nun schon mehrfach dirigiert hat. Hartmann gewann im Juni einen 3. Preis beim Dirigierwettbewerb in Budapest und freut sich auf seine ersten Silvesterkonzerte am Pult des Orchesters.