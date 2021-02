Ungesicherte Arbeitsstelle: Auto fährt in Wangen in gespanntes Stahlseil

Am Engelberg in Höhe Ortsbeginn Deuchelried haben am Samstag gegen 13 Uhr mehrere Personen Bäume gefällt. Dabei wurde über die Fahrbahn in einer Höhe von etwa einem halben Meter mittels eines Traktors ein Stahlseil gespannt. Die Arbeitsstelle wurde laut Polizei von den Beteiligten in keiner Weise abgesichert. Es wurde demnach auch keine Warnkleidung getragen. Die 34-jährige Fahrerin eines Citroen sah das Stahlseil nicht und fuhr ungebremst in dieses hinein. Dabei schnitt sich das Seil in die Fahrzeugfront hinein, was zu einem Schaden am Pkw von rund 5000 Euro führte.