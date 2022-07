Ungenutzte Kleidungsstücke finden neue Besitzer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die letzten beiden Jahre der Kleidertausch wegen Corona ausfallen musste, war es am 9. Juli endlich wieder so weit. Das Leupolzer Gemeindehaus war zum zweiten Mal gefüllt mit vielen Tauschbegeisterten aus Leupolz und den umliegenden Gemeinden. Ungefähr 80 Besucher zwischen zwölf und 70 Jahren nutzten die Gelegenheit, um ihren Kleiderschrank von nicht mehr getragenen Kleidungsstücken zu befreien. Die meisten Besucher waren weiblich, aber auch einige Männer packte die Lust am Tauschen.

An der Annahme wurden pro Gast maximal zehn intakte Kleidungsstücke entgegengenommen und gleich nach Größe sortiert ausgelegt. Bei lockerer Atmosphäre mit Musik sowie Kaffee und Kuchen lohnte es sich zu verweilen und abzuwarten, ob noch neue schöne Sachen von anderen Besuchern gebracht wurden.

Die Qualität der gebrachten Kleidung war fast ohne Ausnahmen sehr gut. Vom Sommerkleid bis zur Lederhose war alles dabei. Auch eher hochpreisige Markenware war zu finden und auch sehr begehrt.

Jeder Gast konnte Kleidung aussuchen und einfach mitnehmen, denn Geld spielte an diesem Tag keine Rolle. Die Kleidung war umsonst. So hatte jeder die Chance Kleidungsstücke mitzunehmen, die sie oder er sich sonst nicht kaufen würde.

Der Tausch von Kleidung ist eine großartige Möglichkeit die Umwelt zu entlasten. Durch die Weiternutzung von Kleidung wird ein Neukauf und damit auch eine ressourcenintensive Herstellung sowie der Transport überflüssig.

Kleidungsstücke, die am Samstag in keinen neuen Schrank Platz fanden, werden an die Aktion Hoffnung gespendet oder beim nächsten Kleidertausch ausgelegt. Da die Rückmeldungen der Gäste ausschließlich positiv waren, findet schon am 22. Oktober der nächste Kleidertausch im Gemeindehaus in Leupolz statt.