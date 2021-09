Unfallflüchtige durch Hinweis eines Zeugen ermittelt

Dank des Hinweises eines bislang unbekannten Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Wangen eine Unfallflucht aufklären. Eine 84 Jahre alte Opel-Lenkerin war am Mittwoch gegen 12 Uhr gegen einen VW Touran geprallt, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „Haidösch“ abgestellt war. Im Anschluss fuhr die Frau weg, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Der Zeuge beobachtete den Unfall offensichtlich und hinterließ an dem VW eine Notiz mit dem Kennzeichen der Unfallverursacherin. Diese muss nun laut Polizei mit einer Strafanzeige und einem Bericht an die Führerscheinstelle rechnen.