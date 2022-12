Unfallflucht vor Kindergarten

Beim Einsteigen auf der Beifahrerseite eines Autos soll eine Frau vor dem Kindergarten in Haid am Dienstag gegen 12.15 Uhr einen daneben abgestellten BMW X3 beschädigt haben. Das teilt die Polizei mit. Sie verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem BMW, fuhr im Anschluss aber davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem Pkw, in den unbekannte Frau eingestiegen ist, soll es sich um einen silber-schwarzen Kombi des Herstellers Skoda mit Ravensburger Zulassung gehandelt haben. Die Fahrerin des BMW kontaktierte zwischenzeitlich die Polizei Wangen, die nun nach Zeugen sowie der flüchtigen Verursacherin des Schadens sucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07522/9840 erbeten.