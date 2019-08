Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 12.30 und 14 Uhr ein weißes BMW-Cabrio auf einem Parkplatz in der Immelmannstraße beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte laut Polizeiangaben gegen das geparkte Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon im Allgäu, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.