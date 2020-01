Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines Transporters

Auf dem Parkplatz der Esso-Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße ist am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, ein Kleintransporter beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Toyota geprallt. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Fahrer des VW danach aus dem Staub. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 / 9840).