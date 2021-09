Unfallflucht nach Kollision in Wangen

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 14.20 Uhr in der Schomburger Straße in Wangen.

Am Ortseingang von Haslach kam dem Biker laut Polizei ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf seiner Spur entgegen und streifte ihn am Arm. Dadurch erlitt der Motorradfahrer eine Prellung und musste medizinisch versorgt werden. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht, da sich die Fahrzeuge nicht berührt haben. Der etwa 60 Jahre alte Unfallverursacher fuhr mit seinem grauen Pkw mit Dachträger ohne anzuhalten weiter.