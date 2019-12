Unfallflucht in Wangen: Polizei ermittelt

Zeugen sucht die Polizei in Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagvormittag in der Zeppelinstraße von Wangen ereignet hat.

Laut Polizeibericht war der unbekannte Fahrer eines Kraftfahrzeugs, vermutlich eines Lkw, die Zeppelinstraße in Richtung der Einmündung in die Lindauer Straße und streifte bei einem Geschäftszentrum das Werbebanner einer Zahnarztpraxis, welches erheblich beschädigt wurde. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schadens in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern.