Unfallflucht beobachtet

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht, die am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Am Waltersbühl begangen wurde, schnell aufgeklärt werden. Dies berichtet die Polizei.

Eine 85-jährige VW-Fahrerin versuchte nach Angaben der Beamten in eine Parklücke einzuparken, wobei sie mehrmals einen geparkten Fiat touchierte. Nachdem der Einparkversuch scheiterte, fuhr die Tatverdächtige zu einer abgelegenen Parklücke und begab sich in den Supermarkt, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.