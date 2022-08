Einen Schaden von rund 2000 Euro hat ein Autofahrer am vergangen Dienstag zwischen 15.45 und 16 Uhr an einem vor einem Lebensmittelmarkt in der Wangener Karl-Hirnbein-Straße geparkten Mitsubishi Space Star verursacht.

Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision mit dem Pkw, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun nach Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 07522/9840 um Hinweise auf den Flüchtigen.