Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hat am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Ettensweiler ein bislang unbekannter Sattelzuglenker verursacht, wie die Polizei meldet. Der Unfallverursacher erfasste beim Vorbeifahren eine abgestellte Sattelzugmaschine der Marke Mercedes-Benz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer in seinem weißen Sattelzug mit Kühlung seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563 / 909 90 zu melden.