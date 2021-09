Unfall nach Handybenutzung

Da sie während der Fahrt offenbar ihr Handy benutzte, hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr eine Autofahrerin auf der Landesstraße beim Bahnhof Ratzenried einen Unfall verursacht. Die 66 Jahre alte Fahrerin war eigenen Angaben zufolge wegen der verbotenen Handynutzung nicht aufmerksam und kam von der Straße ab. Sie überfuhr ein Verkehrsschild und stieß mit ihrem Auto so wuchtig gegen den Bordstein, dass an ihrem VW ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Die Polizei warnt in einer Mitteilung ausdrücklich vor der Nutzung des Mobiltelefons am Steuer. Neben dem drohenden Bußgeld von 100 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren und einem Punkt in Flensburg riskieren Fahrzeuglenker, dass es durch die Ablenkung zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr oder gar zu Unfällen kommt.