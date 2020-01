Unfall in Wangen: Autofahrer bremst zu spät

In der Ravensburger Straße in Wangen sind am Mittwochmittag bei einem Auffahrunfall ein Ford Galaxy und ein Mazda CX3 zusammengestoßen. Laut Polizeimitteilung erkannte der 65-jährige Fordfahrer kurz vor 13 Uhr zu spät, dass ein vor ihm in Richtung Ravensburg fahrender Mazda wegen eines in die Karl-Speidel-Straße abbiegenden Autos abbremst. Er fuhr seinem Vordermann ins Heck. Der Mazdafahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.