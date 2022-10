Auf etwa 20 000 Euro wird der Schaden an zwei Autos geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr in der Talstraße zwischen Primisweiler und Schomburg entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Ein 21 Jahre alter Seatfahrer bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 65-Jähriger in einem BMW auf Höhe einer Ampelanlage abbremsen musste und fuhr auf. Die Autos mussten abgeschleppt werden.