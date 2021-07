Unfall bei Überholmanöver auf der Autobahn

Hoher Sachschaden ist am frühen Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-Jähriger mit dem Auto in Richtung Lindau unterwegs und wollte einen Tanklastzug überholen, als er mit seinem am Fahrzeug befindlichen Anhänger erst von der Straße abkam und beim Gegensteuern die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte seitlich gegen den Tankwagen und im Anschluss wuchtig in die Leitplanke.

Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand am Gespann des 47-Jährigen Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Schaden am Tanklaster wird auf etwa 5000 Euro geschätzt und auch die Leitplanke wurde nicht unerheblich beschädigt. Das Auto mit Anhänger musste abgeschleppt werden. Dazu wurde die Autobahn kurzfristig voll gesperrt.