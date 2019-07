Weil er das Auto eines 85-Jährigen beim Spurwechsel übersehen hat, ist ein 40-Jähriger mit seinem Auto in dieses auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Isnyer Straße hineingefahren. Bei dem Unfall am Dienstag um 8.50 Uhr, wie es im Polizeibericht heißt, erlitten der Unfallverursacher und dessen Ehefrau Verletzungen, weshalb sie in ein Krankenhaus kamen. Beoide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 7000 Euro.