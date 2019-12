Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der A 96 bei Wangen ereignete. Ein 44-Jähriger war Angaben der Polizei mit seinem VW Touran die Autobahn in Richtung München unterwegs und wechselte am Ausgang des Tunnels Herfatz auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er wohl einen 32-jährigen Autofahrer, der sich mit seinem 3er-BMW auf der Überholspur näherte und nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Beim Aufprall auf den Wagen seines Vordermannes kam keiner der Unfallbeteiligten zu Schaden.